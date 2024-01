Ovidiu Hațegan recunoaște că are șanse mici să arbitreze la CE 2024: „Îmi cunosc foarte bine poziția”

Arbitrul de centru Ovidiu Hațegan a fost operat la inimă, în luna martie a anului trecut, din cauza unui infarct.

Ovidiu Hațegan admite că e puțin probabil să prindă lista arbitrilor pentru CE 2024

I-a fost montat stent și se credea că nu va mai reveni vreodată în arbitraj. Cu toate acestea, a fost delegat, într-o primă vază, ca arbitru în camera VAR.

Pe 3 iunie a condus partida tur a barajului de promovare în divizia secundă dintre Unirea Ungheni și Corvinul Hunedoara.

Pentru că nu au fost probleme, a fost delegat și la meciuri din Superligă. Cu toate acestea, e sceptic că va conduce meciuri la Campionatul European din vară, organizat de Germania.

„E puțin probabil să fiu pe listă, pentru că de abia am revenit. E un proces de lungă durată, dar mă bucur că am șansa să fac ceea ce mă face fericit, ceea ce-mi place. Am mai fost la două Campionate Europene.

Nu spun că nu mi-ar plăcea, dar îmi cunosc foarte bine poziția în momentul de față și trebuie să o iau încetișor.

Nu vreau să forțez lucrurile, să sar peste niște etape, este strict legat de procesul de refacere, de recuperare, care încă continuă.

Sunt foarte atent la absolut orice, chiar săptămâna trecută am fost la Timișoara, la medicul meu, fac periodic aceste controale”, a spus el, la emisiunea Repriza de Sport.

Ovidiu Hațegan a fost prezent la precedentele două ediții ale Campionatului European, arbitrând în total 4 meciuri, câte două la fiecare competiție, toate din faza grupelor.