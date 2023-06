Ovidiu Herea și-a declarat dragostea față de Rapid cu ocazia centenarului echipei: „Este clubul meu de suflet, unde am trăit cele mai frumoase clipe ca fotbalist!”

Rapid împlinește 100 de ani de existență și tot mai mulți foști jucători își exprimă dragostea și amintirile legate de echipă.

Este și cazul lui Ovidiu Herea, fostul atacant al giuleștenilor, care a mărturisit cât de mult iubește acest club. Iată ce a spus.

„Este clubul meu de suflet, unde am trăit cele mai frumoase clipe ca fotbalist!”

„Rapid este clubul meu de suflet, unde am trăit cele mai frumoase clipe ca fotbalist. Va fi mereu în inima mea. Am foarte multe amintiri de acolo, am petrecut 6 ani frumoși acolo, poate cei mai frumoși din cariera mea. Mi-au rămas în suflet meciurile importante, împotriva rivalelor, am și reușit să înscriu în acele meciuri și mi-au rămas în suflet.

Pentru orice fotbalist care a trecut prin Giulești cred că atmosfera rămâne unică. Pentru mine a fost extraordinar să trăiesc 6 ani pe bătrânul Giulești, unde atmosfera era incredibilă. Și pe noul Giulești este foarte frumos, dar jucând pe vechiul stadion mi-a rămas în suflet acea atmosferă”, a spus Herea, conform GSP.ro.