Ovidiu Mihăilă, noul selecționer al naționalei României de handbal feminin

Federația Română de Handbal a anunțat, marți seara, pe site-ul său oficial, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcția de antrenor principal al echipei naționale feminine de senioare.

Cu o experiență vastă în handbalul românesc, Ovidiu Mihăilă preia conducerea echipei naționale în perspectiva Campionatului Mondial 2025.

”În contextul actual, conducerea FRH consideră că această numire reprezintă cea mai potrivită alegere pentru postul de selecționer. Ovidiu Mihăilă a condus echipa națională de tineret feminin la ultimul Campionat European, cu evoluții apreciate, ceea ce confirmă abilitatea sa de a pregăti jucătoarele pentru competiții de cel mai înalt nivel”, precizează FRH.

‘Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei. Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră”, a spus noul selecționer.

”Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă. Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte!’, a adăugat Ovidiu Mihăilă.

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin Florentin Pera și antrenorul secund Bogdan Burcea și-au prezentat, joi, demisiile din funcțiile deținute.

‘Federația Română de Handbal confirmă că antrenorii Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisiile din funcțiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naționale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH. Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală. Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025 programate în luna octombrie și cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie’, a transmis FRH într-un comunicat.

Florentin Pera și Bogdan Burcea se aflau la conducerea băncii tehnice a echipei naționale de handbal feminin din 2022, iar demisiile celor doi survin după ce România a pierdut cele două jocuri amicale cu Franța, campioana mondială en titre, disputate luna aceasta la Oradea.

În primul meci, Franța s-a impus cu scorul de 32-27, iar în al doilea cu 30-24.