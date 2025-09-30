Ovidiu Mihăilă preia banca tehnică a naționalei feminine de handbal

Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al echipei naționale feminine de handbal a României, a anunțat marți seară Federația Română de Handbal.

FRH a explicat că alegerea lui Mihăilă este cea mai potrivită pentru acest post, având în vedere rezultatele obținute cu naționala de tineret, pe care a condus-o la ultimul Campionat European, unde evoluțiile au fost apreciate. Experiența acumulată confirmă capacitatea sa de a pregăti jucătoare pentru competiții de nivel înalt.

“Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera şi Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei. Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naţionale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potenţialul jucătoarelor noastre şi cred că împreună vom face mândri suporterii şi ţara noastră. Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă şi pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să îşi aducă contribuţia maximă. Sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obţină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat Ovidiu Mihăilă.