Ovidiu Perianu a fost prezentat oficial și a semnat cu noua echipă

Mijlocașul Ovidiu Perianu a fost transferat de la FCSB la echipa de fotbal CFR Cluj, a anunțat, sâmbătă, clubul din Gruia pe pagina sa de Facebook.

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat sub formă de împrumut la FC Botoșani, Gloria Buzău, în sezonul precedent fiind un jucător important pentru Unirea Slobozia, la care a jucat tot sub formă de împrumut.

„Bun venit, Ovidiu Perianu!

CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut. La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European!