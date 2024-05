Ovidiu Sabău, apel către elevii săi înaintea partidei cu FC Voluntari: „Vreau să văd o reacție din partea lor!”

U Cluj joacă duminică în deplasare cu FC Voluntari. Ilfovenii sunt cei care le-au reufzat accesul ardelenilor în play-off după remiza albă din meciul direct din ultima etapă a sezonului regular.

Ovidiu Sabău își dorește revanșa. Antrenorul „Șepcilor Roșii” a lansat un apel către elevii săi.

„Vreau să văd o reacție din partea lor!”

„Ei vor fi foarte motivați, e foarte riscant pentru ei jocul rezultatelor. E o echipă matură, care nu știu cum de a ajuns să lupte la retrogradare. O echipă cu jucători foarte buni, omogenă. Dar și noi trebuie să fim foarte motivați. Mi-am dorit la ultimul meci de acasă să avem alt spirit, alt ritm, altă încredere. Bine că am reușit să evităm toate acele discuții după joc.

Dacă am fi pierdut știți ce s-ar fi întâmplat. Ce ne interesează este să terminăm în primele 10, să putem juca barajul. Cred că ar fi totuși o performanță.

Eu îmi doresc (n.r. – revanșa). Sper să gândească și jucătorii la fel. Nu întotdeauna un antrenor trebuie să găsească cuvintele ca să atingă inima, motivația jucătorilor. Cred că sunt niște contracte, niște obiective, niște sume de bani pe care ei le vor primi, dacă își vor îndeplini obiectivele. De la ei trebuie să vină această mare dorință de a-și lua o revanșă.

Am pierdut acolo posibilitatea să jucăm în play-off. Am fost aproape. Vreau să văd o reacție din partea lor. Mai mult curaj. La acel meci am jucat cu teamă”, a declarat Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.