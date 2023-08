Ovidiu Sabău cere întăriri după 2-2 cu Hermannstadt: „Am avea nevoie de încă trei-patru jucători importanți!”

U Cluj a plecat cu doar un singur punct de la Sibiu. „Șepcile Roșii” au înregistrat un 2-2 pe terenul lui Hermannstadt.

Ovidiu Sabău, revenit de curând pe banca ardelenilor, a vorbit imediat după meci. „Moțul” a avut un mesaj pentru conducere.

„Am avea nevoie de încă trei-patru jucători importanți!”

„Am făcut un meci bun. Suntem foarte supărați că nu am luat cele trei puncte, dar ne trece repede, că avem joi iar meci.

Vreau să-mi felicit jucătorii. Am jucat exact așa cum am pregătit meciul, curaj, posesie, să ținem cont de căldură, să facem efort mai mult cu mingea. Cred că ne-a reușit. Am avut ocazia mare să facem 3-1, dar a venit acea execuție de excepție.

Nu am văzut faza (n.r. a posibilului penalty). Specialiștii pot spune mai mult.

E greu să anticipezi sau să spui. Trebuia să evităm faulturile în afara careului și cornerele. N-am respectat, n-am avut un jucător la 16 metri care să-l pună în dificultate.

Sper să nu fie grav la Chipciu, vedem mâine, poimâine. Sper că nu s-a accidentat.

Avem un meci de Cupă la Piatra Neamț, deplasare de cinci-șase ore. Ne întoarcem și jucăm duminică la prânz cu Iași”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după remiza cu Hermannstadt.

„Mai avem nevoie să îmbunătățim numeric și calitativ lotul, campionatul este lung. Și astăzi aveam nevoie, au fost jucători cu crampe. Tot respectul pentru ei că s-au autodepășit.

Am avea nevoie de încă trei-patru jucători importanți”, a mai spus tehnicianul lui U Cluj.