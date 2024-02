Ovidiu Sabău crede că U Cluj o putea învinge pe FCSB: „Puteam câștiga dacă aveam mai mult curaj!”

U Cluj a primit luni seară vizita celor de la FCSB. Partida dintre cele două s-a terminat fără vreun gol marcat (0-0).

Ovidiu Sabău a vorbit după meci. Tehnicianul ardelenilor consideră că echipa sa ar fi putut câștiga. Iată ce crede că i-a lipsit pentru a lua toate cele 3 puncte.

„Puteam câștiga dacă aveam mai mult curaj!”

„Vreau să le mulțumesc fanilor, care au venit într-un număr foarte mare. Vreau să-mi felicit jucătorii că s-au dăruit, au alergat și s-au bătut pentru fiecare minge.

Suferim încă la capitolul calitate, facem greșeli neforțate, suferim și la unele decizii în apropierea careului, avem lipsă de curaj.

E un punct important, dar mă preocupă jocul și starea jucătorilor. Și vreau ca jucătorii să-și dorească mai mult. Vreau mai multă implicare. Pentru că pot mai mult. Iar în momentul de față nu e ceea ce trebuie să fie.

Am arătat lipsă de încredere. Venim după o perioadă în care am acumulat foarte puține puncte. E clar că există o presiune și îngrijorare. Azi am întâlnit un adversar cu care puteam câștiga dacă aveam mai mult curaj, cu tot respectul pentru FCSB. Dacă vom arăta altfel, putem să ne batem cu oricine de la egal”, a spus Ovidiu Sabău, după remiza cu FCSB.