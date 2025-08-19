Ovidiu Sabău, după meciul cu Farul: „Dacă o ținem așa, nu va fi doar bine, ci foarte bine”

Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, U Cluj, după victoria cu Farul Constanța (1-0).

„Sunt bucuros că am arătat bine ca ritm. Cred că a fost o acțiune superbă la gol, am arătat bine încă de la început. După eliminare, e normal să te închizi, alergi mult mai mult, faci sacrificii. Merită tot respectul și toată aprecierea. E munca lor și victoria lor.

Altă dată eram supărat, dar astăzi vreau să îi felicit pe toți, chiar și pe cei care au intrat pe parcurs. Au fost destule meciuri în care am controlat jocul, am avut ocazii, dar pierdeam ușor.

La Hermannstadt am condus, iar în cinci minute ne-au dat două goluri. Pierzi din încredere în astfel de momente. Aveam nevoie de o astfel de victorie. Dă moral, contează mult.

Am riscat, dar sunt foarte mulțumit de el (n.r. portarul Iustin Chirilă). A fost neașteptat de sigur pe el. Sunt acele emoții – ești copil, ești tânăr, e presiune, lipsă de rezultate. Nu a avut niște super intervenții, dar a fost în momentul și în locul potrivit în acelea faze, mai ales că jucam în inferioritate numerică.

Ne pregătim bine, avem antrenament de intensitate, pentru dueluri. Ne-am adaptat la situația jucătorilor veniți pe rând. Sunt greșeli pe care ni le asumăm. Jucătorii foarte implicați, atunci când sunteți revii. Eu cred că, dacă o ținem așa, această echipă nu va fi doar bine, ci foarte bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după meci.