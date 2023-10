Ovidiu Sabău, încântat după ce U Cluj a remizat pe terenul campioanei României: „E un rezultat echitabil şi mare pentru noi!”

U Cluj continuă să fie neînvinsă în deplasare din luna aprilie. Ardelenii au remizat sâmbătă seară la Ovidiu cu Farul Constanța (1-1).

Ovidiu Sabău a vorbit imediat după meci. Iată ce a spus despre evoluția elevilor săi, dar și despre marea sa dorință.

„E un rezultat echitabil şi mare pentru noi!”

„Un rezultat care ne mulţumeşte. I-am dat încredere adversarului pierzând mingi. Am reuşit să ţinem de rezultat, chiar dacă ne-au dominat în ultimele 20 de minute şi au controlat total jocul.

Trebuie să mă gândesc ce să fac ca anumiţi jucători să ajungă la un anumit nivel de pregătire. Sunt jucători care au calitate, dar au nevoie de pregătire.

Ca joc, am arătat bine. Poate prea mult am vrut să ţinem de rezultat şi prea puţin să facem ceea ce ştim mai bine, să avem posesie. La ultima pasă am fost neinspiraţi.

Se întâmplă în joc (n.r: greşeala lui Aioani). O greşeală, n-a fost surprins Cîmpanu.

E un rezultat echitabil şi mare pentru noi, am jucat cu o echipă campioană.

Mi-aş dori foarte mult să mă întâlnesc cu Gică Hagi în play-off. Nu numai eu, ci şi jucătorii, cei care investesc în noi. E un vis frumos. I-am văzut puţin afectaţi, au spus că nu sunt mulţumiţi de cum ne-am comportat astăzi, ceea ce mă bucură pentru că îşi analizează foarte atent evoluţiile”, a declarat Neluţu Sabău, conform digisport.ro.