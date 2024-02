Ovidiu Sabău, la pământ după eșecul cu UTA Arad: „E o situație greu de gestionat!”

U Cluj a înregistrat un nou rezultat negativ. Ardelenii au cedat acasă în fața celor de la UTA Arad (1-3).

Oividu Sabău a comentat după meci prestația elevilor săi. Tehnicianul a fost nemulțumit de prestațiile jucătorilor, atât a celor trimiși din primul minut pe teren, cât și a celor introduși pe parcurs.

„E o situație greu de gestionat!”

„Clar că sunt cinci meciuri și patru înfrângeri. Sunt probleme pe care trebuie să le gestionăm, nu e ușor. Anticipam că vor apărea și astfel de situații. Au fost momente bune, acum sunt momente foarte delicate. Este adevărat că în momentul de față sunt jucători foarte importanți care sunt sub nivelul lor, adică joacă foarte modest. Așteptările sunt mari și ei au arătat că sunt jucători cu calitate atunci când sunt preocupați de jocul lor.

Da, e o situație greu de gestionat, dar cu oameni maturi și înțelepți vom trece peste. Trebuie să știm unde vrem să ajungem pentru că nu arătam deloc bine. Echipa asta a arătat bine atunci când am fost o echipă. Echipa nu a stat nici în Alex Chipciu, dar nici în Dan Nistor. Sunt jucători pe care îi apreciez foarte mult, iar atunci când sunt foarte concentrați sunt niște lideri și pot să facă diferența.

În momentul de față, mulți jucători joacă foarte foarte mult sub nivelul lor. Am primit niște goluri ușoare, am schimbat la pauză, dar jucătorii pe care i-am introdus nu au venit cu un plus”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după eșecul cu UTA Arad.