Ovidiu Sabău, resemnat după ratarea play-off-ului: „Curaj, tupeu şi ne-a lipsit insipiraţia!”

U Cluj a remizat cu FC Voluntari (0-0) în cadrul ultimei etape din sezonul regular și a ratat astfel șansa de a se clasa în primele 6.

Ovidiu Sabău a reacționat după meciul contra ilfovenilor. Tehnicianul a comentat pe seama ratării calificării în play-off.

„Curaj, tupeu şi ne-a lipsit insipiraţia!”

„Avem o perioadă grea, nu e uşor de digerat o asemenea situaţie, ne-am pus mari speranţe în acest joc şi îţi trebuie altceva să câştigi un asemenea joc, ai nevoie de tupeu, obrăznicie în sensul bun al cuvântului. Nu trebuie să aştepţi că dai gol, că greşeşte adversarul, dar suntem aici împreună, am realizat şi lucruri frumoase.

Sunt oameni alături de noi care ne apreciază, dar la Cluj sunt oameni supăraţi, amărâţi şi asta mă interesează. Când trebuie să jucăm un meci decisiv se pare că nu suntem atât de maturi. Îţi trebuie experienţă mai mare, dar ne trebuie echipă pentru play-off, mai avem de muncit mult.

E al doilea an de Liga 1, dar la ce jucători avem am fi putut arăta mai bine. Nu trebuie să ajungem în situaţia asta, că puteam acumula puncte dinainte cu FCSB, Sepsi, dar azi ne trebuia mai mult curaj, tupeu şi ne-a lipsit insipiraţia la cele două ocazii. Aveam nevoie de altă atitudine pentru calificarea în play-off, dar noi am fost moi.

Îmi reproşez foarte multe, că nu trebuia să ajungem aici. După cantonamentul din Antalya ne-am antrenat pe sintetic şi acolo am pierdut multe puncte. Au venit acele jocuri în care am pierdut, jocuri modeste, iar cu acele puncte poate eram în play-off şi nu mai depindeam de ultimul joc”, a spus Ovidiu Sabău, conform Orange Sport.