Oviedo a anunțat numele nou antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Veljko Paunovic

Luis Carrion a fost numit în funcția de antrenor al echipei spaniole de fotbal Real Oviedo, după demiterea lui Veljko Paunovic în cursul zilei, a anunțat clubul la care joacă și portarul român Horațiu Moldovan.

Echipa spaniolă se află pe locul 17 din 20 în La Liga

Carrion revine la Oviedo la circa 16 luni după ce părăsise echipa pentru Las Palmas, la finalul sezonului 2023-24.

Primul său mandat la Oviedo a început când echipa risca să retrogradeze în liga a treia spaniolă, dar a reușit să o salveze și a calificat-o în play-off-ul de promovare în La Liga.

După ce Oviedo a ratat promovarea, Carrion a decis să preia formația Las Palmas, dar a fost demis după un debut catastrofal de sezon 2024-25, lăsând echipa pe ultimul loc, fără vreo victorie în primele nouă etape.

Paunovic a fost demis după înfrângerea de sâmbătă, 0-2 acasă cu Levante. După opt etape, Oviedo se află pe locul 17 din 20 de echipe în La Liga, cu doar 6 puncte.