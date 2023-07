Pal Dardai și-a folosit toți cei trei fii în meciul Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlin: „Este normal pentru noi”

Prima etapă a nouloui sezon din a doua divizie germană, Bundesliga 2, a oferit un moment mai puțin întâlnit pe un stadion de fotbal.

Toți cei trei fii ai antrenorului Pal Dardai au jucat pentru Herta în meciul de la Dusseldorf

Hertha Berlin, retrogradată la finalulo sezonului trecut, a jucat în deplasare cu Fortuna Dusseldorf. Gazdele s-au impus cu 1-0 în fața a 40.066 de spectatori, golul fiind marcat de Ginczek, în minutul 51.

Antrenorul echipei din Berlin, ungurul Pal Dardai, și-a folosit în acest meci toți cei trei fii. Marton (21 de ani) a fost integralist, Palko (24 de ani) a intrat în minutul 29 în locul accidentatului Marten Winkler, iar Bence (17 ani) a fost trimis în teren în minutul 78, în locul lui Pascal Klemens.

A fost prima victorie a Fortunei Dusseldorf în liga a doua împotriva în ultimele nouă meciuri directe cu Hertha. Din 1988, trupa din Berlin s-a impus de trei ori, iar cinci partide s-au încheiat la egalitate.

La finalul partidei, Pal Dardai a fost întrebat dacă nu-și protejează fiii. „Nu simt asta. Nu cunosc acest sentiment, pentru că tata și unchiul meu au jucat împreună în Divizia 1. Eu am jucat cu fratele meu. Este normal pentru noi„, a spus Pal Dardai, potrivit spox.com. „Toți jucătorii din lot sunt fiii mei”, a adăpugat tehnicianul.

Antrenorul s-a referit și la meciul propriu-zis. „Nu pot da prea mult vina pe echipa. Am avut jocul sub control, ar fi trebuit să conducem, iar golul a venit din senin. Am fi meritat un punct, dar uneori ca să-l obții ai nevoie de putin noroc”, a mai precizat Pal Dardai.