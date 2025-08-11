Palace a pierdut apelul la TAS contra deciziei UEFA! În ce competiție europeană va juca echipa engleză

Apelul lui Crystal Palace împotriva deciziei UEFA de a-i retrograda din Europa League în Conference League, a fost respins luni (11 august) de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Palacea a câştigat Supercupa Angliei, învingând Liverpool

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a luat această decizie contra lui Palace luna trecută, lucru care i-a permis lui Olympique Lyon să joace în Europa League, deoarece, la acea vreme, Eagle Football Group era proprietarul majoritar al echipei Lyon, în timp ce preşedintele acesteia, John Textor, deţinea o participaţie majoritară la Palace.

Nottingham Forest, care a terminat pe locul şapte în Premier League sezonul trecut, va înlocui Palace în Europa League.

”După analizarea probelor, s-a constatat că John Textor, fondatorul Eagle Football Holdings, deţinea acţiuni la CPFC (Crystal Palace) FC şi OL (Olympique Lyon) şi era membru al consiliului de administraţie cu influenţă decisivă asupra ambelor cluburi la momentul evaluării UEFA,” a declarat TAS într-un comunicat.

Palace, care s-a calificat în Europa League ca şi câştigătoare a Cupei Angliei, a făcut apel împotriva deciziei UEFA luna trecută

Apelul a venit cu câteva zile înainte ca Robert Wood ”Woody” Johnson, coproprietarul echipei New York Jets, să finalizeze achiziţionarea participaţiei Eagle Football Holdings, fondată de Textor, la Palace. Textor a demisionat, de asemenea, din consiliul de administraţie al lui Lyon, Michele Kang fiind numită preşedintă.

Întrucât atât Lyon, cât şi Palace se calificaseră pentru Europa League, clubului francez i s-a permis să-şi păstreze locul, deoarece terminase mai sus în campionatul lor respectiv. Lyon a încheiat pe locul şase în Ligue 1, în timp ce Palace s-a clasat pe locul 12 în Premier League.

Palace, care a câştigat Community Shield (Supercupa Angliei) duminică, învingând Liverpool la loviturile de departajare, urmează să joace în playoff-ul Conference League la sfârşitul acestei luni.