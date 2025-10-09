Panduru a dat un verdict tăios și a răbufnit: „Vassaras a ignorat Liga 1 ani la rând!”

Basarab Panduru a lansat critici dure la adresa lui Kyros Vassaras, după ședința organizată de șeful CCA cu reprezentanții cluburilor din Liga 1, pe tema controverselor legate de arbitraj și VAR din acest sezon.

Fostul internațional a declarat că Vassaras a ignorat ani la rând solicitările de a da explicații privind deciziile de arbitraj, criticând momentul ales pentru întâlnire.

Panduru a subliniat că nemulțumirile au crescut pe fondul erorilor repetate din arbitraj. El a făcut referire la Rapid, echipă care a cerut nu mai puțin de 7-8 penalty-uri în actualul sezon.

„E foarte târziu. Când toată lumea a cerut explicații, nu a dat niciodată. Acum a zis că miercuri, pe nu știu care dată, vă invităm la adunare. Nu te-ai duce nici tu. De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia, nu ai zis niciodată nimic. Nu ai făcut asta în primul an sau în al doilea an.

Nu mi se pare normal să faci după 3-4 ani lucrul ăsta. Dar de ce? Pentru că lumea a început să facă gura mare. Nu de gura oamenilor care au cerut 7-8 penalty-uri până acum s-a făcut? Au fost mai multe greșeli ca niciodată. Rapid a cerut 7-8 penalty-uri până acum.

Totul s-a stricat de la henț. Nu mai înțelege nimeni nimic. La fault mai rezolvi, dar hențul a bulversat pe toată lumea. Oricum toată lumea crede că dacă mingea te-a lovit în mână, deja e 11 metri”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.