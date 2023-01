Panduru, despre transferul lui Ișfan la Universitatea Craiova: ”Anul ăsta a fost foarte slab. Poate îi va prinde bine trecerea la Craiova”

Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, oficial transferul lui Alexandru Ișfan, pe rețelele sociale, după ce zilele trecute conducerea a dezvăluit că transfera se va efectua.

Basarab Panduru a declarat că este de părere că Ișfan îl va înlocui pe Alexandru Cîmpanu în primul II. De asemenea, el a spus că fotbalistul ar putea să joace și în locul lui Andrei Ivan.

Panduru a mai afirmat că Ișfan a avut prestații slabe anul acesta.

”Eu am fost printre primii care l-au lăudat şi care au văzut ceva când poate nimeni nu vedea. Şi am şi spus atunci, <<văd ceva, nu ştiu ce, dar văd ceva de jucător în el.

Şi că ar trebui să ajungă în următorii doi-trei ani la echipa naţională, dacă nu ajunge, e din cauza lui. Tot eu am venit acum şi am spus acum <<nu mi-a plăcut anul ăsta>>.

Anul ăsta a fost foarte slab, are un gol sau ce are, dacă are, cred că maxim două, dar foarte puţin, un jucător care are, în primul rând, o viteză, o înălţime, o ceva, e făcut să fie un fotbalist de atac.

Să îi prindă bine poate trecerea asta de la FC Argeş la Craiova, dacă joacă în dreapta poate ar avea mai puţină concurenţă, acolo joacă Cîmpanu.

În stânga, Ivan, dacă nu cumva pleacă şi el, că se tot vorbeşte că poate pleacă… şi în rest, unde să joace? Număr 10, nu, joacă Baiaram.

Pare că ar fi din filmul ăsta, o echipă care joacă fotbal, are calitate, dar să îl văd, depinde de el dacă face progres. Uite ce fizic are, peste 1,80 metri, e mare rău şi se mişcă foarte bine”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.