Panduru, uimit de fotbalistul Rapidului: „De mult n-am mai văzut așa ceva”

Oțelul – Rapid 1-1. Basarab Panduru (55 de ani) a comentat deznodământul partidei de la Galați. Acesta a remarcat faza pe care a făcut-o Alexandru Dobre (26 de ani) în minutul 60, atunci când le-a adus egalarea giuleștenilor.

„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta.

Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni, îi ia faţa fundaşului, fenta este ceva… de mult n-am mai văzut aşa fentă, mare fentă. La scurt nu ai voie să iei gol, dacă ai luat la scurt ești de vină.

Nu trebuia să ia gol la colţul scurt. Te-ai dus pe lung şi ai lăsat scurtul liber. Trebuia să scoată portarul! Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o aperi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.