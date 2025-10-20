PAOK a învins pe AEK Atena, scor 2-0, şi echipa lui Răzvan Lucescu e lider

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia AEK Atena, în etapa a 7-a din Super Liga greacă. PAOK a trecut pe primul loc al clasamentului.

Elevii lui Răzvan Lucescu au marcat primul gol pe OPAP Arena în minutul 45, prin Abdul Rahman Baba, din pasa lui Andrija Zivkovic, iar imediat după pauză Konstantelias a marcat, în minutul 48, golul de 2-0. Gazdele au avut un jucător eliminat, pe Harold Moukoudi, în minutul 86, iar victoria finală a fost a echipei lui Lucescu jr.

PAOK e pe primul loc al clasamentului, cu 17 puncte, urmată de Olympiacos şi AEK Atena, ambele cu 16 puncte.