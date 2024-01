PAOK a ratat două lovituri de la 11m cu OFI Creta! Reacția lui Răzvan Lucescu

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a început bine noul an, învingând OFI Creta acasă, cu 4-0.

PAOK a învins OFI Creta cu 4-0, deși a ratat două lovituri de la 11m

Meciul a contat pentru etapa a 16-a a campionatului, iar formația pregătită de Lucescu a ajuns la șapte victorii la rând în Super League.

Protagoniștii partidei au fost Despontov și Baba. Bulgarul a deschis scorul în minutul 39, după un pasă primită de la ghanez. Câteva secunde mai târziu, rolurile au fost inversate.

Scorul putea fi și mai categoric la pauză, dar Schwab a ratat un penalty la jumătatea primei reprize, iar Samatta l-a copiat în al treilea minut de prelungiri.

Până la urmă, PAOK a mai marcat de două ori, prin Antonio (89) și Tomas (90+3), pasa decisivă diind dată, de fiecare dată, de Despodov.

După acest rezultat, PAOK continuă să fie lider, cu 38 de puncte, în timp ce OFI a rămas cu 15p, pe locul 9, dar diferența față de primele 6, care ajung în play-off, a crescut.

„Poate rezultatul spune altceva, dar nu a fost ușor”, a spus Răzvan Lucescu după meci

Răzvan Lucescu a dat senzația că nu e deranjat pra tare de faptul că elevii lui au ratat două lovituri de la 11m. „A trebuit să muncim mult. Poate rezultatul spune altceva, pentru că ne-am creat multe ocazii, am avut penalty-uri, dar nu a fost ușor. Trebuia să fim concentrat.

OFI are calitatea de a controla jocul, așa cum nu o pot face alte echipe din ligă. Ne-am creat spații și am știut să le valorificăm. Ne-am asumat răspunderea și am jucat bine.

Jucătorii au demonstrat că au calitate pentru a fi folosiți și pe alte posturi, față de cele pe care joacă în mod obișnuit.

Murg și Konstantelias au alergat mult și au obosit. Marcos Antonio a jucat puțin (n.r. – din minutul 86), dar s-a descurcat foarte bine. Are calitate, este puterni și luptă pentru fiecare minge”, a declarat tehnicianul român, potrivit Sport24.

Într-un alt meci, Panathinaikos, pregătită din 26 decembrie de reuptatul tehnician turc Fatih Terim, a învins Giannina, pe teren propriu, cu 2-0. În fine, AEK Atena a dispus pe teren propriu de Volos cu 3-0, iar Olympiacos a fost învinsă, în deplasare, de Lamia, cu 0-1.