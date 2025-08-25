PAOK a realizat cel mai scump transfer al echipei din ultimii 25 de ani: ”O afacere de 10 milioane de euro”

PAOK Salonic a realizat cel mai scump transfer din ultimii 25 de ani.

Echipa lui Răzvan Lucescu a ajuns la un acord cu Slavia Praga pentru transferul lui Christos Zafeiris, pentru suma de 10 milioane de euro, care ar putea crește până la 12 milioane cu bonusuri.

Mutarea mijlocașului central a fost anunțată de către jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe contul său personal de X.

”PAOK este pregătită să îl primească pe Christos Zafeiris pentru vizita medicală și semnarea contractului. Este o afacere de 10 milioane de euro plus alte 2 milioane în bonusuri de la Slavia Praga, cel mai scump transfer din ultimii 25 de ani în Grecia. Va reveni la Slavia, sub formă de împrumut până în ianuarie, pentru a juca alături de club în grupa de UEFA Champions League”, a transmis italianul pe contul oficial de X.