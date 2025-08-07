PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, doar egal cu Wolfsberger, scor 0-0, în preliminariile Europa League

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară a Ligii Europa.

Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan Lucescu a terminat la egalitate, 0-0, cu formaţia austriacă Wolfsberger, câştigătoarea Cupei Austriei.