PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, doar egal cu Wolfsberger, scor 0-0, în preliminariile Europa League
Nicolae Dumitrescu - joi, 07 august 2025, ora 22:53
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară a Ligii Europa.
Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan Lucescu a terminat la egalitate, 0-0, cu formaţia austriacă Wolfsberger, câştigătoarea Cupei Austriei.
Soarta calificării se va decide în returul din Austria, iar câştigătoarea va merge în play-off-ul Ligii Europa, unde va înfrunta învingătoarea din dubla Shelbourne – Rijeka.