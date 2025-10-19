Paraguay obține calificarea la barajul pentru Cupa Mondială de rugby 2027

Paraguay s-a calificat la turneul de baraj pentru Cupa Mondială de rugby din 2027, după ce a învins sâmbătă Brazilia, scor 28-24, în meciul retur al calificărilor sud-americane.

Paraguayenii câştigaseră şi meciul tur, cu 39-19.

Turneul de baraj va avea loc în luna noiembrie, la Dubai, unde Paraguay va întâlni echipele Samoa, Belgia şi Namibia. Ultima echipă calificată la Cupa Mondială va fi stabilită în urma acestui turneu.