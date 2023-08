Păreri contrare despre statutul de rezervă al lui Ianis Hagi la Rangers! Sfaturile lui Gheorghe Craioveanu și Ilie Dumitrescu

Mijlocașul român al lui Rangers, Ianis Hagi, este deranjat de statutul de rezervă, primind sfaturi de la Gheorghe Craioveanu și Ilie Dumitrescu.

Gheorghe Craioveanu îi spune lui Ianis Hagi să plece de la Rangers, dar Ilie Dumitrescu ăi cere să lupte pentru locul de titular

Tricolorul este dezamăgit că antrenorul nu-l folosește mai mult, dar respectă deciziile luate de tehnician. „Asta nu înseamnă că sunt de acord cu deciziile, dar îl respect, este antrenorul echipei.

Eu sunt un simplu jucător, iubesc fotbalul. Mă antrenez zilnic la sută la sută. M-am întors după o accidentare care m-a ținut un an departe de fotbal. Vreau doar să joc”, a spus, recent, Ianis Hagi.

Fostul atacant Gheorghe Craioveanu îi recomandă lui Ianis Hagi să plece de la Rangers. „E tânăr, are tot viitorul în față. Eu aș căuta o echipă la care să mă simt din nou fotbalist. Acolo nu joacă.

Nu mai are vârsta să stea pe bancă. Eu am avut această problemă la Real Sociedad și am plecat. Asta cred că trebuie să facă Ianis”, a spus Craioveanu, la emisiunea Fotbal European de la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu are, însă, o părere contrară. „Trebuie să lupte pentru locul de titular. O să vină momentul ăla în care o să-i demonstreze antrenorului. Extrema dreaptă a dat 7 centrări, toate s-au dus la corner, în partea cealaltă.

M-am enervat. Trebuie să se pregătească 100%. A spus că nu e fericit să nu joacă, dar a avut respect pentru antrenor”, a completat fostul internațional român.