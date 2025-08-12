Paris Saint-Germain l-a transferat pe Ilia Zabarni. El este primul fotbalist ucrainean care va juca la campioana Franţei

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 13:57,
ilia
ilia

 

Paris Saint-Germain a oficializat, marţi ,semnarea fundaşului central ucrainean Ilia Zabarni, în vârstă de 22 de ani.

Recrutat de la Bournemouth (Anglia), pentru o sumă de aproximativ 63 de milioane de euro (fără bonusuri), Zabarni va concura cu căpitanul Marquinhos şi Willian Pacho în apărarea centrală.

El a semnat un contract valabil până în 2030.

Zabarni este primul jucător ucrainean din istoria clubului şi va purta tricoul cu numărul 6.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport