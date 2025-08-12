Paris Saint-Germain l-a transferat pe Ilia Zabarni. El este primul fotbalist ucrainean care va juca la campioana Franţei

Paris Saint-Germain a oficializat, marţi ,semnarea fundaşului central ucrainean Ilia Zabarni, în vârstă de 22 de ani.

Recrutat de la Bournemouth (Anglia), pentru o sumă de aproximativ 63 de milioane de euro (fără bonusuri), Zabarni va concura cu căpitanul Marquinhos şi Willian Pacho în apărarea centrală.

El a semnat un contract valabil până în 2030.

Zabarni este primul jucător ucrainean din istoria clubului şi va purta tricoul cu numărul 6.