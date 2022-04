Parteneriat cu Becali? Refuzul categoric al unui cunoscut tehnician: „La FCSB e mai complicat, nu intru în categoria respectivă de antrenori!”

La FCSB este cunoscută cererea de performanță într-un timp scurt. Mulți antrenori au plecat de la echipa lui Becali, fie de bunăvoie, fie dați afară de patron. Dacă unii tehnicieni ar fi tentați să încerce o experiență la FCSB, există și cazuri de refuzuri categorice.

Mai exact, Erik Lincar, tehnicianul celor de la U Cluj, a vorbit despre posibilitatea de a antrena la echipa lui Gigi Becali, dar și la rivala CSA.

„Pot să antrenez CSA Steaua. La FCSB e mai complicat!”

Eu am jucat pe Ghencea cu 30.000 de suporteri în spate, toţi ţineau cu o singură echipă. Acum sunt două tabere şi asta mă doare foarte mult. Până nu se va ajunge la o singură echipă, ceea e aproape imposibil, acest subiect este închis pentru mine. Asta nu înseamnă că nu pot să antrenez CSA Steaua. La FCSB e mai complicat, nu intru în categoria respectivă de antrenori.

Eu sunt foarte transparent, nu am nicio problemă. Puteam să antrenez de multe ori în Liga 1, dar pentru mine este important să fie un mediu în care să pot profesa.

Dacă acest mediu nu mi se oferă, prefer să merg la echipe mai slab cotate, dar unde să-mi pun în practică meseria şi ideile. Dacă nu există o colaborare, o comunicare, şi dacă nu sunt lăsat să-mi alcătuiesc echipa, atunci e complicat să intru într-o situaţie de genul acesta.

Eu mi-am retezat câteva oportunităţi de câţiva ani. Am fost un tip norocos, peste tot am fost lăsat să-mi desfăşor activitatea aşa cum am considerat. De şapte-opt ani nu mai am niciun ideal să antrenez unele echipe. Nu sunt simpatizat de multă lumă, dar mă interesează doar cariera mea. Vreau să am cât mai multe performanţe”, a declarat Erik Lincar, conform celor de la Playsport.

Erik Lincar, a jucat la Steaua București între 1997 și 2002. Acum, luptă pentru a promova echipa de tradiție Universitatea Cluj, în primul eșalon.