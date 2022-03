Partida dintre Elina Svitolina și Anastasia Potapova a avut loc: ,,Toți banii pe care îi voi câștiga la acest turneu vor fi donați armatei ucrainiene”

Elina Sviolina a intrat pe teren determinată să facă un meci bun pentru toți cei care o urmăresc. Ea este capul de serie de la turneul din Monterrey, WTA 250.

În această dimineață, în runda inaugurală, s-au întâlnit Elina Svitolina și Anastasia Potapova. Svitolina a declarat că nu va juca împotriva vreunei jucătoare ruse sau bieloruse în contextul evenimentelor din Ucraina. Organizatorii au eliminat steagul și numele țării din dreptul adversarei

Hand on heart 💜

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz

