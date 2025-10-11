Pas greșit pentru Belgia în preliminariile CM 2026

Germania și Franța au obținut victorii clare pe teren propriu, în meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Cel mai spectaculos meci al serii a fost Islanda – Ucraina 3-5

Germania a dispus de Luxemburg cu 4-0, prin golurile marcate de David Raum, Joshua Kimmich (2) și Serge Gnabry, în condițiile în care oaspeții au jucat cea mai mare parte a timpului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Dirk Carlson (20).

La luxemburghezi a jucat din minutul 67 fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt).

Franța a câștigat la scor de forfait (3-0) cu Azerbaidjanul, prin golurile înscrise de Kylian Mbappe, Adrien Rabiot și Florian Thauvin. Mbappe, starul lui Real Madrid, a ajuns la 53 de goluri în 93 de selecții.

Belgia a fost ținută în șah de Macedonia de Nord, 0-0, chiar la Gent. Portarul Dejan Iliev (UTA Arad) a fost rezervă la oaspeți.

Elveția s-a impus cu 2-0 în Suedia, prin golurile semnate de Granit Xhaka și Johan Manzambi, în ultima jumătate de oră.

Kosovo a remizat cu Slovenia, 0-0, meci în care Meriton Korenica (CFR Cluj) fost rezervă la gazde, iar fundașul Leard Sadriu (FC Argeș) a jucat din min. 88.

Cel mai spectaculos meci al serii a avut loc în Islanda, unde Ucraina a câștigat cu 5-3, după ce a condus cu 1-0 și 3-1 și a fost egalată de fiecare dată. Mikael Egill Ellertsson și Albert Gudmundsson (2) au înscris pentru insulari, în timp ce golurile ucrainenilor au fost reușite de Ruslan Malinovski (2), Oleksi Guțuliak, Ivan Kaliujnîi și Oleg Oceretko.

Slovacia, care izbutise să învingă Germania în grupă, a pierdut în Irlanda de Nord cu 0-2.