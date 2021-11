Pasul cel mare pentru Radu Drăgușin: „Foarte curând va putea îmbrăca tricoul primei reprezentative”

Radu Drăgușin se află într-un moment bun al sezonului. După ce a debutat și a avut evoluții apreciate la Sampdoria, fundașul de 19 ani a fost convocat de Florin Bratu pentru amicalul cu Italia.

Partida de verificare a României U21 cu reprezentativa de tineret a campioanei europene va fi pe 16 noiembrie.

Florin Manea, agentul jucătorului, a declarat că prestațiile acestuia sunt din ce în ce mai consistente la echipa de club și se așteaptă să facă pasul și către naționala mare foarte curând.

“Pot dezminţi, în primul rând, că Radu a refuzat naţionala. Nu este deloc adevărat. Selecţionerul naţionalei U21 îi ia în considerare mai mult pe fotbaliştii care joacă mereu, de aceea a fost nevoie de ceva mai mult timp ţinând cont că la Sampdoria el încă nu debutase. Probabil îl vom vedea împotriva Italiei, cu speranţa că va putea îmbrăca foarte curând tricoul primei reprezentative.

Cu Spezia a jucat foarte bine, cu Torino ceva mai puţin bine, nu a fost atent la faza de la primul gol. A arătat mult efort şi multă determinare, de aceea am o părere foarte bună despre ce a făcut el pe teren. Radu a venit s-o ajute pe Sampdoria şi să adune minute importante în picioare, de aceea nu contează cum se simte sau în ce modul joacă. Juve, Sampdoria, dar şi mulţi oameni au mare încredere în valoarea sa. Îi spun să le răsplătească încrederea, o poate face doar continuând pe această cale. Are potenţialul să realizeze şi mai mult”, a declarat Florin Manea, pentru tuttojuve.com.