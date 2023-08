Patricia Țig joacă, la noapte, în turul 2 la US Open! Misiune aproape imposibilă pentru româncă

Jucătoarea română de tenis Patricia Maria Țig are parte de meciul carierei în turul 2 la US Open.

Patricia Țig o întâlnește în turul 2 la US Open pe a treia jucătoare a lumii, Jessica Pegula

Aflată pe poziția 700 în lume, dar beneficiind de clasament protejat pentru locul 65, Țig o are adversară pe americanca Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii.

Va fi a doua cea mai mare diferență valorică, din punct de vedere al locurilor din ierarhia mondială înregistrată la actuala ediție a turneului de la Flushing Meadows. În primul tur, britanica Yuriko Miyazaki (198 WTA, venită din calificări) o învingea pe rusoaica Margarita Betova, fostă Gasparyan (1.092 WTA, clasament protejat pentru locul 100) cu 6-3, 6-3.

Lucrurile vor fi diferite, în cazul româncei. Pegula a ocupat locul 2 mondial în luna mai a acestui an. A ajuns în sferturile de finală la toate turneele de Mare Șlem: la Australian Open în ultimii trei ani, la Roland Garros și US Open în 2022 și la Wimbledon în acest an.

Are 7 turnee WTA în palmares, ultimul fiind cucerit pe 13 augus, la Montreal, după ce în semifinale trecuse de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, cu 6-2, 6-7 (4), 6-4.

De partea cealaltă, până la victoria în fața canadiencei Rebbeca Marino în runda precedentă la US Open, Țig nu mai câștigase un meci într-un turneu WTA din 20 iunie 2021, când câștiga în turul 1 la Bad Hamburg.

Are în palmares un singur titlu WTA, cucerit în 2020 la Istanbul, a mai jucat finale în 2015 la Baku (3-6, 7-6, 0-6 cu Betova) și în 2019 la București (2-6, 0-6 cu Elena Rybakina), după ce a trecut prin calificări.

Țig și Pegula se vor întâlni pentru prima dată în carieră. Meciul are loc la noapte, pe cea mai importantă arenă din complexul de la Flushing Meadows, Arthur Ashe, și se joacă după confruntarea dintre Carlos Alcaraz și Lloyd Harris, care începe la ora 2:00.