Patrick Vieira şi Fabio Capello continuă să revendice titlul de campioni din 2006 retras echipei Juventus Torino.

La aproape douăzeci de ani după scandalul Calciopoli, Patrick Vieira şi Fabio Capello au semnat, potrivit Tuttosport, o petiţie prin care cer atribuirea titlului de campioană a Italiei echipei Juventus Torino şi nu formaţiei Inter Milano.

Presa italiană asigură că „peste 15.000 de suporteri au semnat, în trei zile, petiţia Jdentità Bianconera pe Change. Org, cerând retragerea acestui titlu de la Inter”.

Scandalul de influenţare a alegerii arbitrilor a izbucnit pe 2 mai 2006, odată cu publicarea în presa italiană a unor înregistrări telefonice, cu puţin timp înainte de Cupa Mondială din Germania. Aceste înregistrări au stabilit legături de complicitate între Luciano Moggi, directorul general al Juve, şi un responsabil al Federaţiei Italiene însărcinat cu desemnarea arbitrilor.

Pe 11 mai, consiliul de administraţie al Juventus a demisionat. Acuzat de asociere în scopul comiterii de fraude sportive de către parchetul din Napoli, Luciano Moggi a fost suspendat din toate funcţiile sportive pe o perioadă de cinci ani.

După o primă hotărâre judecătorească pronunţată la 14 iulie 2006, urmată de un apel la 25 iulie, Juventus a fost retrogradată (AC Milan a fost penalizată cu 8 puncte, iar Fiorentina şi Lazio au fost excluse din cupele europene).

În urma acestei retrogradări, mai mulţi jucători importanţi au părăsit echipa (Ibrahimovic, Vieira, Thuram, Cannavaro, Zambrotta), rămânând doar Buffon, Del Piero, Chiellini, Trezeguet şi Nedved.

Cu Didier Deschamps ca antrenor, Juve a revenit în elită după un singur sezon în Serie B.