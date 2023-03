Patronul celor de la Sepsi, despre galeria FCSB-ului: „Trebuie să scot pălăria”

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a lăudat galeria celor de la FCSB, la finalul meciului de pe Arena Națională, pierdut de covăsneni cu scorul de 0-1.

„Trebuie să scot pălăria în fața galeriei FCSB-ului. Tot meciul a încurajat echipa FCSB în mod exemplar și sportiv. Bravo, se poate! Au fost civilizați 100%, asta a fost cel mai important”, a declarat Laszlo Dioszegi, la finalul meciului.

Patronul celor de la Sepsi a vorbit și despre duleul cu FCU Craiova pentru ultimul loc din play-off.

Oltenii au pierdut la Sibiu, cu Hermannstadt, iar calificarea se va stabili joi seara, la meciul direct dintre cele două.

„Trebuie să le mulțumim și celor de la Hermannstadt, pentru că ne-a mai dat o șansă. Altfel n-aveam nicio șansă și eram în play-out. Așa cum a zis domnul Mititelu, joi va fi care pe care.

O să fie un show. Craiova are 66% șanse, noi 34%, dar vedem dacă reușim să intrăm în play-off. Dacă intrăm e OK, dacă nu ne vom bate pentru locurile 7 și 8. Nu pot să fiu supărat, am jucat cu FCSB, nu cu o echipă slabă.

Am fost în câteva momente egalii FCSB-ului. Pot să spun că jucătorii au luptat exemplar”, a mai spus finanțatorul covăsnenilor.