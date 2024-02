Patronul din Liga 1 care a cerut să nu mai fie arbitrat de Istvan Kovacs: „Am trimis un act. E timpul să se întâmple ceva”

Patronul din Liga 1 care a cerut să nu mai fie arbitrat de Istvan Kovacs a trimis un act la Comisia Centrală a Arbitrilor. Laslo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, a făcut acest anunţ după ce formaţia sa l-a acuzat pe „centrarul” din Carei de greşelile din timpul partidei cu Universitatea Craiova.

„Am trimis un act prin care am cerut ca, dacă nu este necesar, să nu mai fie delegat la meciurile noastre. Am primit un răspuns că se vor analiza fazele, dar am rămas cu răspunsul.

Ar fi timpul să se întâmple ceva, dar eu cred ca vom rămâne cu actul respectiv. Din păcate, nu avem ce să facem”, a declarat Laszlo Dioszegi, la digisport.ro.