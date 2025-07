Patronul din Superliga de care se teme Gigi Becali: ”A demonstrat omul. A câștigat multe campionate în fața mea”

Gigi Becali a declarat că motivul pentru care se implică atât de mult la FCSB este acela de a nu intra în faliment.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că singurul patron din fotbalul autohton de care s-a temut vreodată este Neluțu Varga, deoarece a demonstrat că este o putere în acest sport.

„Ştiţi de ce sabotez echipa? Ca să nu intru în faliment, cum a intrat tot fotbalul românesc. Din 2000, de când am intrat eu, toţi au falimentat. Şi ca să nu falimentez şi eu, mă fac sabotator. Dacă nu mă băgam eu, eram în faliment şi eu acum, nu mai eram. Cum să câştig mai multe titluri dacă nu mai eram? În fotbal trebuie să le faci pe toate, şi la final să tragi linie şi să vezi banii. Că banii sunt indicele performanţei.

La Dinamo erau zece şi erau toţi milionari — şi eu m-am bătut cu toţi zece şi i-am bătut. Toată crema fotbalului s-a strâns la Dinamo ca să se bată cu mine, şi eu i-am spulberat. Dom’le, cineva a spus că nu e bun manager. Păi ca să fii bun manager trebuie să vezi banii. Tocmai de-aia e el bun manager: pentru că atunci când şi-a dat seama că e groasă, i-a vândut-o lui Negoiţă.

A zis: „Hai s-o arunc la un fraier.” Şi i-a dat-o la un fraier. Eu am rezistat pentru că am fost sabotator. Dacă făceam ca şi Copos — dom’le, îţi dau buget, cum făcea el, îţi las buget şi face managerul — uite aşa face şi Sucu acum. Şi o să vedeţi ce se întâmplă cu Șucu.

(n.r. De ce patron din fotbalul românesc v-a fost frică?) Numai de Varga mi-a fost frică, în rest de nimeni. Aici nu e pe vorbă, e pe fapte. A demonstrat omul: a luat multe campionate, a câştigat meciuri, a câştigat campionate în faţa mea”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.