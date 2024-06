Patronul din Superliga decis să îl aducă pe Ladislau Boloni la echipa sa: ”Ne trebuie cineva ca el”

Metz, echipa antrenată de Ladislau Boloni, a retrogradat în liga a doua din Franța, după barajul disputat contra celor de la Saint-Etienne.

Jurnaliștii francezi de la L’Equipe, citaţi de Ouest-France, au titrat că cei din conducerea clubului francez ar fi decis să îl demită pe Boloni.

Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi și prietenul lui Boloni, a dezvăluit că va face tot ce îi stă în putință să îl aducă la gruparea din Sfântu Gheorghe.

”Eu o să fac tot posibilul, ce depinde de mine, ca să-l conving. Avem nevoie de specialişti care să ne ajute. Ca să ţinem pasul cu echipele mai mici din străinătate ne trebuie cineva ca el să se dedice sută la sută şi să vină cu idei noi.

Am vorbit anul trecut în vară, dar a fost o discuţie ca între prieteni. El nu este genul care să discute când este sub contract cu o altă echipă. În ultimul an nu am mai vorbit despre asta, dar acum, după ce s-a întâmplat, o să-l sun. Îl mai las câteva zile şi apoi o să discutăm, să reluăm discuţiile şi să vedem ce planuri are şi dacă nu ar vrea să vină la noi.

Ca antrenor niciodată nu s-a pus problema. Poate pe o altă funcţie. N-am vorbit cu el, ştiam că are un meci important şi îmi pare rău că a pierdut. Dar să joci în 10 oameni 85 de minute şi să câştigi meciul şi să îl duci în prelungiri e un lucru extraordinar de mare.

Sigur o să discutăm cu el foarte curând. Ca manager ar fi binevenit. Are 30 de ani în fotbalul european şi ne-ar putea ajuta cu foarte multe lucruri. Şi pentru marketing ar fi foarte bine ca el să vină. Iar el ar veni acasă, are o vârsta şi ar fi bine şi pentru el să se întoarcă acasă”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru ProSport.