Patronul din Superligă și-a făcut calculele: „Bat Steaua, mă distrez la Cluj… vă dați seama câte puncte iau?”

Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a prefațat meciul cu FCSB, programat duminică, ora 20:00, în etapa 27 a Superligii, și a comentat situația echipei lui, revenită pe ultima poziție în Superligă.

„După ce a venit Bogdan (n.r. – Andone, antrenorul) și a început să-mi spună cam care sunt găurile noastre, și având în vedere cum jucăm acum, eu.. zic că putem! Dar nu e ușor, trebuie să câștigăm puncte iar în play-out să jucăm bine.

Mai avem 4 meciuri, luăm 12 puncte. Bat Steaua, bat Sepsi, mă distrez la Cluj, apoi vine acasă Viitorul. Vă dați seama ce de puncte fac?”, a transmis el, râzând, la Liga DigiSport.

„Investițiile din această iarnă le-am făcut de ambiția botoșănenilor. Pe cuvântul meu! M-au luat toți la trântă. «Bine, dom’ne, facem tot ce putem, numai să reușim».

Dar unde mă duc eu dacă o să picăm în Liga 2? Avem 4 milioane de euro cheltuite. Am ridicat bugetul de salarii. Am început cu 3-4 mii de euro în Liga 1, am ajuns la 4-5, acum sunt la 7-8. Și trebuie să fie 9-10 mii dacă vrei echipă de play-off”, a mai spus patronul ultimei clasate.