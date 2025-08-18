Patronul FCSB are un nou jucător preferat în echipă: „E o dulceață de fotbalist”

În urma remizei cu Rapid din etapa cu numărul 6 a Superligii, scor 2-2, Gigi Becali, finanțatorul FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma.

„Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?».

Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Îmi pare rău că s-a blocat piciorul lui. Nu mai luam gol dacă juca el.

Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta. E iute, pasează. O să fie jucător de bază. Nu pierde nicio minge”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.