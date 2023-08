Patronul lui Sepsi, înainte de meciul cu CSKA Sofia: Vă zic rezultatul corect, am visat

Sepsi OSK este pe cale să realizeze cea mai bună campanie europeană din istorie. În preliminariile Conference League se pregătesc de returul cu CSKA Sofia, echipă pe care a învins-o cu 2-0.

„Vă zic rezultatul corect, am visat: 1-1. Am visat că facem 1-1, conducem cu 1-0, ei egalează în minutul 70 și ceva și e super ok că nu pierdem și mergem mai departe”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.

Finanțatorul lui Sepsi este bucurus și de alegerea pe care au făcut-o în ceea ce privește antrenorul.

„Eu cred că am făcut o alegere bună sau foarte bună și suntem mândri că am reușit să îl aducem pe Ciobi lângă noi, cred că avem o relație bună. Am avut o relație bună și cu domnul Bergodi.

Cel mai important este că rezultatele bune avute cu domnul Bergodi continuă. Are o relație foarte bună și cu jucătorii, eu cred că am tras lozul câștigător”, a mai spus Laszlo Dioszegi.