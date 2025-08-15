Patru echipe din Europa au pus ochii pe un fotbalist român din Serie A! Anunțul presei din Italia

Andrei Coubiș, fundaș central de la AC Milan, care a refuzat să mai joace pentru naționala României, ar putea schimba echipa în această perioadă de transferuri. Presa din Italia anunță că patru echipe sunt pe urmele stoperului de 21 de ani.

Andrei Coubiș, la mare căutare. Unde ar putea ajunge fotbalistul cu cetățenie română

Fundașul central nu pare să aibă prea multe șanse să se impună în echipa de seniori a rossonerilor, iar conducerea clubului ar putea accepta să îl cedeze la o altă formație sub formă de împrumut. Andrei Coubiș a intrat în vizorul a două echipe italiene și două din afara peninsulei.

Jurnalistul italian Nicolò Schira a anunțat, pe contul său oficial de social media, că Sampdoria, Avellino, CFR Cluj și KS Cracovia monitorizează situația apărătorului. Pe moment, AC Milan nu pare dispusă să renunțe la serviciile sale, însă.

„Tânărul fundaș central al lui AC Milan, Andrei Coubiș, este foarte căutat pe piața transferurilor. În Italia, Sampdoria și Avellino sunt interesate de serviciile sale, în timp ce, în străinătate, îl vor CFR Cluj și KS Cracovia.

Căpitanul echipei Milan Futuro a fost protagonistul unei turneu în Anglia. A avut o evoluție solidă împotriva lui Leeds, dar a întâmpinat dificultăți în fața campionilor mondiali de la Chelsea.

Cu toate acestea, admiratorii nu lipsesc, iar conducerea rossonerilor analizează în prezent care ar fi cea mai bună soluție pentru viitorul său”, a scris Nicolò Schira pe Twitter.