Patru echipe din Liga 2 au fost eliminate în turul 3 din Cupa României

Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august.

Meciul ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ are loc joi

Patru dintre divizonarele secunde care au luat startul în turul al treilea al Cupei României au pierdut şi au fost eliminate din competiţie.

AFC Chindia Târgovişte a cedat cu 2-3 în meciul cu divizonara C CSO Băicoi; CSC Şelimbăr a pierdut cu 0-2 în faţa formaţiei CSM Unirea Alba Iulia, din Liga 3; CSM Reşiţa a fost învinsă de o altă divizionară C, SSU Politehnica Timişoara, cu 1-0, în timp ce CS Tunari a fost întrecută de FC Voluntari cu 2-1.

Rezultate înregistrate în meciurile disputate marţi şi miercuri în turul trei al Cupei României:

Marţi, 12 august:

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea 0-2

ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa 1-3

Miercuri, 13 august:

CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului 1-2

AFC Viitorul Oneşti – CS Sporting Lieşti 1-2

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa 1-0

SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi 1-2

CS Tunari – SC FC Voluntari 1-2

CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău 3-4

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte 3-2

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti 0-1

ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina 1-4

CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea 3-2

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022 0-2

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr 2-0

CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 0-2

SSU Politehnica Timişoara – ACSM Reşiţa 1-0

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022 1-0

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistriţa 1-5

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare 3-4

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna 1-6

Joi urmează să se dispute meciul dintre ACS FC Bacău şi ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

Programul fazei naţionale a Cupei României continuă cu faza play-off-ului, în ziua de 27 august, urmând ca în zilele de 29 octombrie, 3 şi 17 decembrie să se desfăşoare etapele 1,2 şi 3 din faza grupelor.

În 2026 se vor disputa sferturile de finală (4 martie), semifinalele (22 aprilie) şi finala (13 mai).