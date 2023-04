Paul Codrea sună mobilizarea la Timișoara înaintea meciului cu Unirea Slobozia: „Ne așteaptă un meci foarte greu!”

Poli Timișoara va juca contra celor de la Unirea Slobozia. Paul Codrea, tehnicianul bănățenilor, a vorbit înaintea meciului direct.

Mai exact, antrenorul alb-violeților a afirmat că se așteaptă la o partidă foarte grea. Iată ce a spus.

„Ne așteaptă un meci foarte greu!”

„Ne așteaptă un meci foarte greu, cum de altfel sunt toate pentru noi. Dar noi vrem să avem un joc bun. Situația din clasament ne obligă să dăm totul la fiecare meci, să jucăm bine, să avem inițiativa. Avem un adversar valoros, a ratat promovarea la ultimul meci (n.r. – A remizat acasă cu FC Brașov. Cu o victorie era în play-off). Mereu au fost printre primele șase clasate, până în ultima etapă. Slobozia are o echipă bună, compactă, dar noi am pregătit meciul și sperăm să facem un joc bun, cum am făcut și cu Ciucul”, a spus Codrea, în cadrul unei conferințe de presă.