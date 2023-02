Paul Iacob, fostul elev al lui Hagi și actual al lui Mutu, a precizat diferența dintre cei doi: „Îți lasă mai multă libertate pe teren!”

Paul Iacob, sosit în vara anului 2022 la Rapid, a vorbit recent despre actualul său antrenor, Adi Mutu, dar și despre fostul său tehnician, Gică Hagi.

Mai exact, Iacob a evidențiat diferențele dintre cei doi foști fotbaliști care au scris istorie pentru naționala României. Iată ce a spus Paul Iacob.

„Îți lasă mai multă libertate pe teren!”

„O comparație între domnii Hagi și Mutu? Cred că au stiluri foarte apropiate, doar că domnul Mutu îți lasă mai multă libertate pe teren, ai mai mult spațiu de decizie. Ca și exigență sunt apropiați. De asemenea, ambii vor posesie, vor genul ăsta de fotbal pozitiv.

Țin minte ca primul meci al naționalei pe care l-am văzut a fost retragerea lui Hagi (n.r. – 24 aprilie 2001). Dar nu asta a fost atracția de a merge la Viitorul. Luasem locul doi pe țară cu grupa mea de juniori de la Farul, iar fostul meu antrenor, Constantin Mareș, m-a sfătuit să merg acolo. Mi-a spus că voi avea mult de învățat la Viitorul, s-a dovedit că avea dreptate.

Am fost la Viitorul din 2009, de când s-a fondat clubul. A fost o experiență bună, pentru că m-am dezvoltat foarte mult, am câștigat foarte multe trofee ca junior. Am avut colegi foarte buni. Am învățat tactic și tehnic foarte multe la academie. Cred că a contat foarte mult în dezvoltarea mea.

Am ales Rapidul, pentru că este un tren pe care nu vrei să-l ratezi. Și, privind în urmă, nu cred că am făcut alegerea greșită. Chiar mă bucur că am ales Rapidul. La momentul actual, consider că e cel mai mare club din România. Ca și dorință, ca și potențial.

Atuul Rapidului este forța grupului. Cred că întotdeauna forța grupului a fost arma principală a echipei Rapid. Pe lângă forța grupului vin din spate suporterii noștri, care sunt al 12-lea jucător. Vrem să continuăm pe aceeași linie. Vrem să rămânem o echipă redutabilă pe teren propriu, Giuleștiul să devină un loc unde nu se câștigă, iar noi să luăm puncte din deplasare.

Știu că ambii au jucat cu numărul 10 și mulți colegi vor acest număr, inspirați de evoluțiilor lor. Numărul ales de mine la Rapid nu are vreo însemnătate, adică să l-am luat pentru că l-a avut alt jucător înainte. Eu aleg numărul 6 de când am fost mic. Primul meu număr la fotbal a fost numărul 6 și sunt născut în iunie, în luna a 6-a. Îmi place foarte mult numărul acesta. Când nu a fost liber și nu l-am primit, am ales 66”, a declarat Paul Iacob pentru Sport.ro.