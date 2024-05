Paul Iacob, mesaj după ce a fost criticat pentru scandalul cu suporterul Rapidului: „Nu sunt un tip violent!”

Situația de la Rapid a fost una tensionată în acest play-off. După 1-2 acasă cu CSU Craiova, Paul Iacob a intrat într-un conflict cu unul dintre suporterii Rapidului.

Jucătorul giuleștenilor a fost criticat pentru atitudinea de care a dat dovadă. Iată ce a avut de spus pe seama evenimentului neplăcut.

„Nu sunt un tip violent!”

„A fost o perioada dificilă, au fost multe atacuri la adresa mea și a echipei din partea multor persoane, multe dintre ele minciuni, dar noi suntem uniți în continuare, așa cum am fost mereu. Pe de altă parte, am greșit când am avut acea ieșire nervoasă și am învățat din ea.

Nu sunt un tip violent, de fiecare dată când am fost pe teren, în timpul meciului, fanii ne-au susținut necondiționat, tocmai de aceea vreau să îmi cer scuze și să înțeleagă că îmi pare foarte rău și voi încerca să mă revanșez prin evoluțiile mele cât mai bune.

Mă bucur că Peluza Nord va face deplasarea la Sf. Gheorghe, așa cum au anunțat, și sper să ne bucurăm împreună, pentru că Rapid este și la bine, și la greu.”, a declarat Paul Iacob, conform site-ului oficial de la Rapid.