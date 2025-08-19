Paul Iacob s-a despărțit de Rapid și este gata să semneze în Superliga

Rapid s-a despărțit de Paul Iacob, care este gata să semneze un nou contract în SuperLiga. Fundașul central a fost al doilea jucător care a plecat de la Rapid în era antrenorului Constantin Gâlcă, după Mattias Kait, care a ajuns în Elveția. Deși era sub contract, Iacob a ajuns la o înțelegere amiabilă pentru rezilierea acordului, după ce inițial a luat în considerare să reclame situația la Comisiile FRF, nemulțumit că nu este primit la antrenamentele cu prima echipă.

Paul Iacob este aproape de a semna cu Oțelul Galați, echipă care ar urma să anunțe transferul în scurt timp. În această vară, el a ratat un transfer în Polonia, unde a făcut și vizita medicală, iar în plus a refuzat negocierile cu alte cluburi din Liga 1, precum ”U” Cluj, UTA și FC Botoșani.

„Sunt discuții (n.r. cu Paul Iacob), clar suntem interesați, eu îl vreau. Nu știu cum au decurs discuțiile, dar eu mi l-aș dori”, declara Laszlo Balint în urmă cu doar o zi.

Fundașul a ajuns la Rapid în vara anului 2022, după ultima sa experiență la Chindia Târgoviște. În returul sezonului trecut a fost împrumutat la FC Botoșani. Pe parcursul celor aproape trei ani la Rapid, Iacob a jucat 63 de meciuri, marcând 6 goluri și oferind două pase decisive, dintre care patru goluri au fost împotriva rivalei FCSB.

Conform transfermarkt, valoarea sa de piață actuală este de 900.000 de euro. Iacob a acumulat cele mai multe meciuri la Chindia (77 partide) și a avut și o perioadă la Farul, cu 42 de meciuri.