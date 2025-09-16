Paul Papp nu-și cere scuze galeriei dinamoviste după Petrolul – Dinamo 0-3: „Tot meciul m-au înjurat”
Paul Papp a fost protagonistul unui moment controversat după meciul Petrolul – Dinamo 0-3, din etapa a noua a SuperLigii României, recunoscând că i-a arătat semne obscene galeriei dinamoviste și refuzând să le ceară scuze fanilor adversari, pe motiv că a fost înjurat pe tot parcursul meciului.
Paul Papp, integralist pentru Petrolul, a explicat la zona mixtă că gestul său a fost motivat de insultele primite constant din partea suporterilor dinamoviști, manifestându-și regretul doar în fața telespectatorilor și a copiilor, nu și față de adversari.
„În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor, în fața copiilor.
(n.r. despre fanii dinamoviști) Lor nu le cer scuze, pentru că m-au înjurat tot meciul. La final m-au înjurat… Dacă aș putea să reproduc, v-aș spune, dar nu are rost.
Deci tot meciul m-au înjurat! Normal că ești frustrat, mai ales când pierzi. Eu nu le-am făcut nimic.
Eram frustrat, am recurs la gesturi obscene, îmi pare rău. Nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, a declarat Papp, conform digisport.ro.