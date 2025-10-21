Paul Papp: „Să vorbim despre bani după a doua victorie? Nu cred că ar fi corect, nu cred că este cazul”

Paul Papp, stoperul celor de la Petrolul, a analizat meciul și situația de la echipă, după victoria cu 1-0 în fața lui CFR Cluj.

„O victorie importantă, muncită. Am avut atitudine, am fost motivați, o victorie meritată. A revenit spiritul cât de cât. Suntem conștienți că deocamdată nu am făcut nimic, nu ăsta e sfârșitul. Trebuie să fim la fel de concentrați și să încercăm să adunăm puncte. Tot acolo, jos suntem. Nu s-a terminat campionatul. O să avem un meci infernal la Hermannstadt, care pe care.

Cred că vom scoate un rezultat bun. Să vorbim despre bani după a doua victorie? Nu cred că ar fi corect, nu cred că este cazul. Suntem datori, am pierdut foarte multe meciuri, mai ales acasă. Trebuie să rămânem concentrați. Suntem într-o situație proastă, trebuie să dai 200% pentru a câștiga, așa văd eu fotbalul. Dacă nu tratezi serios partidele, fotbalul te pedepsește.

Situația ne sperie, normal. Nu am realizat nimic, sunt multe echipe cu multe puncte, puternice din punct de vedere financiar, condiții, tot, și sunt acolo jos. Vă dați seama că nu o să țină la nesfârșit lucrul ăsta. De aia suntem speriați. Cu același spirit de azi, putem să realizăm obiectivul până la iarnă. E meritul întregii echipe, al staff-ului. Ne-a trezit puțin.

Sperăm să o ținem tot așa, să fim la fel de concentrați și modești. Nu am văzut conflictul de la final, era ultima fază și eram concentrați să stăm bine. Știam că sunt periculoși la fazele fixe. Oricum nu e treaba mea să comentez, rezolvă între ei problemele”, a spus Papp, la finalul meciului.