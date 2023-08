Paul Papp, sincer după victoria cu Rapid: ”Norocul ți-l mai faci și tu!”

Echipa Petrolul Ploieşti a învins duminică seara, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 2-0, într-un meci din etapa a cincea din Superligă.

Meciul a fost decis de două autogoluri ale rapidiştilor.

În minutul 62, Rapid a introdus mingea în propria poartă. Oaidă a fost ghinionistul din Giulești.

În minutul 90+6, coșmarul a continuat pentru Rapid, iar Valle nu s-a înțeles cu Moldovan și a trimis mingea în propria poartă.

La finalul meciului, Paul Papp a oferit mai multe declarații.

„Am trăit cu emoție. A fost greu. Rapid e o echipă bună, excelentă. Cred că noi am avut noroc, ei au avut ghinion și așa s-a scris istorie. În rest, partidă echilibraăt, cu ocazii de ambele părți. Noi am stat bine pe spate, deși au avut niște șanse. Până la urmă, a ieșit bine pentru noi. Nu trebuie să facem o sărăbtoare. Să fim serioși, am avut noroc.

Norocul ți-l mai faci și tu, dar ne mulțumim cu ce avem și sper să mai facem puncte. Vor fi meciuri foarte grele. Trebuie să fim modești, umili, să facem ce facem zi de zi la antrenament. Capul în pământ, la treabă, ne așteaptă un meci greu cu Craiova.

Rapid e o echipă bună, care și-a depus candidatura la titlu. Încă nu sunt antrenor să-mi dau cu părerea. Nu vreau să judec pe nimic. Au jucat și ei bine, dar norocul și golurile noastre au făcut diferența.

A fost intensă atmosferă. Mi-a fost frică la început. Gândurile de fotbalist, dar uite că a ieșit bine. Ne-am bucurat de atmosferă, de puncte, iar de mâine la treabă”, a spus Paul Papp.