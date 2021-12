Paul Papp spune lucrurilor pe nume după remiza cu UTA: ,,E cel mai prost meci de când am venit la Craiova”

CS U Craiova a ajuns la 6 meciuri fără victorie în Liga 1. Oltenii au remizat şi cu UTA Arad, scor 0-0, în etapa a 20-a a campionatului.

Paul Papp, fundaşul lui CS U Craiova, a reacţionat după un nou rezultat nefast pentru olteni. Acesta este de părere că a luat parte la cel mai slab joc al lui CS U Craiova de când a semant cu gruparea din Bănie.

,,Din păcate, încă un semieşec, iar adevărul este că am jucat slab, este cel mai prost meci în care am jucat de când am venit la Craiova. Dar cred că acesta trebuie să fie un punct de pornire, pentru că am jucat foarte slab şi de aici putem să o luăm doar în sus, fiindcă azi jocul a fost dezastruos.

Nu vreau să spun multe la supărare, dar trebuie să acceptăm unde suntem, să lăsăm capul în pământ şi să dăm drumul la treabă, să ne implicăm mult mai mult şi la antrenamente şi la meciuri. A fost o zi foarte, foarte proastă, dar e bine măcar că nu am luat gol şi nu am pierdut.”, a declarat Paul Papp, după egalul cu UTA.