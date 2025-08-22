Paul Wanner a lăsat Bayern Munchen pentru a fi coleg cu Dennis Man, la PSV Eindhoven

Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 22 august 2025, ora 22:45,
Mijlocașul Paul Wanner, în vârstă de 19 ani, s-a transferat de la Bayern Munchen, clubul la care s-a format, la PSV Eindhoven, campioana Olandei, unde va fi coleg cu fotbalistul român Dennis Man.

Fotbalistul are dublă cetățenie, germană și austriacă

Paul Wanner a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2030 cu PSV Eindhoven, a indicat vineri campioana din Bundesliga într-un comunicat, informează AFP.

Conform presei germane, tranzacția valorează 15 milioane de euro (fără bonusuri) și include o clauză de răscumpărare pentru Bayern.

Wanner a ajuns la centrul de juniori al bavarezilor în vara anului 2018. Mijlocașul a jucat primul său meci în Bundesliga pe 7 ianuarie 2022, la vârsta de 16 ani și 15 zile.

El a jucat doar opt meciuri pentru Bayern, șase în campionat și două în Liga Campionilor. Fotbalistul a fost împrumutat la divizionara secundă Elversberg în sezonul 2023/24, apoi la echipa de primă divizie Heidenheim în stagiunea 2024/25.

Wanner are dublă cetățenie, germană și austriacă. El a jucat pentru selecționatele de juniori ale Germaniei, dar nu a evoluat încă pentru prima reprezentativă și, prin urmare, încă poate alege între Germania și Austria.

Austria este una din adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

