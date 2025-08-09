Paula Badosa, accidentată la spate, nu va evolua la US Open

Leziunea la spate a împiedicat-o să-şi apere titlul luna trecută la turneul de la Washington. Dureri persistente la spate o împiedicaseră deja în 2023.

Absenţa ei o avantajează pe elveţianca Jill Teichmann, calificată direct în tabloul principal. Franceza Alizé Cornet devine prima jucătoare de rezervă.