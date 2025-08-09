Paula Badosa, accidentată la spate, nu va evolua la US Open
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 09 august 2025, ora 09:29,
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunţat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.
La 27 de ani, jucătoarea clasată pe locul 12 mondial, semifinalistă la Australian Open în ianuarie, nu a mai jucat de la înfrângerea din primul tur de la Wimbledon.
Leziunea la spate a împiedicat-o să-şi apere titlul luna trecută la turneul de la Washington. Dureri persistente la spate o împiedicaseră deja în 2023.
Absenţa ei o avantajează pe elveţianca Jill Teichmann, calificată direct în tabloul principal. Franceza Alizé Cornet devine prima jucătoare de rezervă.